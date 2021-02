Em Itaboraí, o objetivo do coronel é promover uma mudança de mentalidade dentro da controladoria. Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2021 17:18

Itaboraí - Com mais de 30 anos de experiência em diferentes setores da administração da Polícia Militar, o coronel Nelson Pitta de Castro Netto foi o nome escolhido pelo prefeito Marcelo Delaroli para chefiar a Controladoria Geral da Prefeitura de Itaboraí. A pasta tem a incumbência de prevenir e combater a corrupção na gestão municipal, além de garantir a defesa do patrimônio público e promover a transparência.



Essa é a primeira vez que o militar assume um cargo de controle em um Executivo municipal. A escolha estratégica do prefeito tem como reflexo o importante trabalho do coronel na reestruturação da Administração da Polícia Militar. Segundo o controlador, a medida mais importante para identificar possíveis irregularidades da administração pública é produzir um diagnóstico completo das contas, contratos e serviços.



Ainda de acordo com Castro Netto, a Controladoria também atuará com um viés pedagógico que, em parceria com outras secretarias, tem o objetivo de melhorar a qualidade dos processos licitatórios e da gestão, além de intensificar a fiscalização dos contratos realizados pelo município.



Em Itaboraí, o objetivo do coronel é promover uma mudança de mentalidade dentro da controladoria. Segundo o controlador, é necessário deixar os limites dos papéis dos processos e atuar de forma mais proativa, trabalhando no pré-dano e na organização da Administração. Castro Netto também considera imperioso realizar inspeções e auditorias ‘in loco’.



“Somos um órgão que tem estreita ligação com o Tribunal de Contas do Estado, que é quem jurisdicionaliza as contas dos municípios. Estamos criando um plano de treinamento dos nossos funcionários, fiscais e gestores, para sempre termos uma capacitação continuada e modernizar a controladoria. Se temos contratos em vários hospitais, temos que ir lá para fazer a auditoria. Temos que ir aos canteiros de obras para auditar as obras. Isso é uma mudança de mentalidade”, concluiu.



Formado pela Escola Superior de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Castro Netto é bacharel em Direito e possui pós-graduações em áreas como Administração, Segurança Pública e logística. Já atuou como diretor do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), Diretor Geral de Administração e Finanças e estava até recentemente como Subsecretário Administrativo da PM.