Entrega das vacinas em Itaboraí. Foto: Coronavac

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 14:53 | Atualizado 13/02/2021 14:54

Itaboraí - Com a retaguarda abastecida de doses para vacinação, a Prefeitura de Itaboraí vai dar mais um importante passo na imunização da população contra a Covid-19, a partir da próxima quarta-feira (17/02). Seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) vai começar a vacinar os idosos acima de 85 anos residentes do município nas salas de vacinação das 36 Unidades de Saúde da Família (USF).



O período de vacinação deste grupo será de quarta-feira (17) até sexta-feira (19), de 10h às 15h. O idoso deverá se dirigir à unidade de saúde mais próxima da sua casa, munido do documento de identificação e comprovante de residência (em nome do vacinado). Com base na estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 1,2 mil pessoas estão incluídas neste grupo em Itaboraí.



Na manhã desta quinta-feira (11/02), as equipes da SEMSA retiraram mais 1.800 doses (D1) da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan/Sinovac. O município encerra nesta sexta-feira (12/02) a vacinação de pacientes acamados, previamente identificados pela Unidades de Saúde da Família. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, ressalta que a organização de logística da Prefeitura de Itaboraí foi fundamental para não ter esgotamento de doses na cidade.



"Estamos cumprindo com responsabilidade a vacinação de todos os grupos prioritários designados na primeira fase pelo Ministério da Saúde. Nosso planejamento nos dá a segurança necessária para avançar com a imunização de idosos, porque temos doses suficientes para atender esse primeiro grupo", explicou o subsecretário.



Vacinas



Esta é quarta remessa de doses (D1) já recebidas pelo município. A primeira, contendo 2.310 fracos da Coronavac, foi entregue pelo Estado no dia 19 de janeiro, dando início à vacinação de profissionais de saúde da linha de frente (rede de urgência e emergência) e idosos abrigados em instituições de longa permanência. No dia 25 do mesmo mês, chegou a segunda remessa, com 2.080 imunizantes de Oxford/AstraZeneca, que foi utilizada para avançar a vacinação de profissionais de saúde do município e atender também a rede privada.



No último dia 3 de fevereiro, o município recebeu uma carga mista, contendo 500 doses da Coronavac e 60 de Oxford/AstraZeneca, que continuou atendendo a profissionais de saúde da rede privada e ampliou ainda a vacinação para pacientes acamados do município. No mesmo dia, Itaboraí também recebeu a primeira remessa de doses (D2) da Coronavac, para a segunda aplicação no primeiro grupo vacinado na cidade.