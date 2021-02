Prefeito Marcelo Delaroli, vice Prefeito Lourival Casula, vereadores e secretários de várias pastas participam do ato abrindo as atividades da Câmara Municipal de Itaboraí. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 14:54 | Atualizado 23/02/2021 14:54

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, abriu os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Vereadores. Delaroli leu a mensagem inaugural, em que apresentou um diagnóstico da situação da Prefeitura e prestou contas ao parlamento das medidas tomadas e das ações já em curso. A sessão inaugural também contou com a presença dos vereadores e secretários municipais de diversas pastas.



“Tenho a honra de participar desta retomada dos trabalhos legislativos, participando pessoalmente da sessão de reabertura, o que demonstra o reconhecimento do Executivo à insubstituível, inestimável e democrática função do Poder Legislativo. O fato de virmos aqui, boa parte do governo, o prefeito e o vice-prefeito, demonstra o reconhecimento inequívoco do Poder Executivo ao papel e à importância do Poder Legislativo. Estamos inaugurando hoje a nova legislatura e tenho certeza que este procedimento será frequente em todos os anos”, afirmou o prefeito.



Na mensagem que leu no plenário da Câmara, o prefeito Marcelo Delaroli destacou a dramática situação fiscal, financeira e de gestão da Prefeitura, além de grave descontrole nas contas públicas e déficit previdenciário.



“A interação e a união entre as esferas Executiva e Legislativa tem, neste momento, a responsabilidade e oportunidade de tornar a cidade viável no curto, médio e longo prazo. Assim, recolocando Itaboraí na condição de referência em qualidade de vida e boas práticas de gestão pública, consolidando um processo de desenvolvimento sustentável e um projeto moderno e generoso para a cidade, além do período dos nossos próprios mandatos”, disse o prefeito.



Marcelo Delaroli, no entanto, afirmou que as crises financeira, fiscal e calamidade administrativa não paralisaram a Prefeitura, graças às duras medidas do choque de gestão e do ajuste fiscal. O prefeito destacou as ações de governo já em curso, como o Plano de Metas, com definição de objetivos em diversas áreas da administração, que deverão ser cumpridas.



“As metas do novo governo terão desdobramentos no plano de ação para o primeiro ano do governo, bem como no plano estratégico para os próximos quatro anos. A nova gestão se preparou para administrar a cidade através de ações planejadas, pautadas na experiência e competência dos gestores, focada em projetos técnicos para iniciarmos um ciclo vigoroso de recuperação da cidade. Dessa forma, também está sendo elaboradas ações, que vai construir em diálogo com a sociedade civil e com o Poder Legislativo, um projeto de desenvolvimento de longo prazo, articulado e sustentável, inclusive do ponto de vista financeiro, que resultará em impactos significativos na melhoria e ampliação da qualidade de vida do povo de Itaboraí”, enfatizou o prefeito.