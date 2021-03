Novas doses chegam ao município Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2021 08:13

Itaboraí - Com a chegada de mais uma remessa de doses da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac) nesta segunda-feira (01/03), a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí (SEMSA) retificou o planejamento estratégico e agora a nova fase de vacinação atenderá idosos de 77 a 81 anos. A imunização deste grupo prioritário será realizada em dois dias, terça-feira (02/03) e quarta-feira (03/03), de 10h às 15h, em 12 polos de referência no município.



Na última sexta-feira (26/02), a Prefeitura de Itaboraí divulgou que a nova fase atenderia idosos de 78 a 81 anos. Todavia, equipes da SEMSA retiraram mais 600 doses (D1), enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), nesta segunda-feira (01/03), e o plano estratégico foi alterado. A estimativa da pasta, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é que cerca de 2,2 mil pessoas estejam incluídas neste grupo prioritário.



Para garantir a primeira dose da vacina, o idoso deve procurar o polo estratégico, que englobe o posto de saúde mais perto da sua residência. É importante não esquecer de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.



Os 12 locais estratégicos de vacinação são: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e a Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha. Além de 10 Unidades de Saúde da Família (Reta Velha, Quissamã, Areal, Agro Brasil, Planalto Marambaia, Cabuçu, Nova Cidade, São Joaquim, Itambi e Aldeia da Prata).



“Nosso planejamento é feito com base no número de doses enviadas pela SES-RJ. É muito importante que o município não fique desabastecido de vacinas. Até o momento, nunca tivemos o estoque de doses zerado e, por isso, estamos conseguimos avançar cada vez mais nas faixas etárias do público-alvo”, explicou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.



Confira os 12 polos de vacinação:



– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.



– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.



– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.



– Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, Areal.



– Unidade de Saúde da Família (USF) Agro Brasil

Endereço: Rua B, lt. 44 qd. 9, Parque Nova Friburgo.



– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.



– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.



– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.



– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.



– Unidade de Saúde da Família Edith Maria de Oliveira (USF São Joaquim)

Endereço: Rua José Leandro, Retiro São Joaquim.



– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.



– Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.