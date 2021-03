Policiais Militares apreendem 10 kg de maconha Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 11:32

Itaborai - Policiais Militares do Batalhão de Itaboraí (35 BPM) foram até os "predinhos" um condomínio residencial dentro do Complexo da Reta (na última sexta-feira 05/03) com a ajuda de um blindado realizar uma operação para coibir o tráfico de drogas.



Ao chegarem no local os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto, mas ninguém foi atingido.



Dez quilos de maconha foram apreendidos com um " gerente do tráfico " e o mesmo foi preso dentro de um apartamento.



A Polícia apreendeu também 700 papelotes de cocaína, rádios transmissores, uma balança de precisão para pesagem e material de enrolação.



A operação teve a participação dos agentes do Serviço Reservado (P2) e também do Grupamento de Ações Táticas (GAT).