Drogas e rádio transmissor apreendidos na ação Foto: PMERJ 35º BPM

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 09:08

Itaboraí - Na última sexta-feira, no bairro do Sossego, um homem foi preso durante uma operação policial, ele transportava uma carga de maconha e foi preso em flagrante.

A PM atendia uma denúncia de sequestro feito por um morador, na Rua da Jaqueira. Segundo a denúncia, após um desentendimento familiar estaria em poder de traficantes pois o homem estaria sendo julgado pelo "tribunal do tráfico". Durante a ação, um homem foi preso no local com um rádio transmissor e drogas.