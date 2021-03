Carga de gado furtada pelo tráfico de drogas e recuperada pela 71ª DP de Itaboraí Foto: 71ª DP, Policia Civil de Itaboraí

Publicado 10/03/2021 20:19 | Atualizado 10/03/2021 20:21

Itaboraí - Na tarde desta quarta-feira (10/03) foi recuperada pela equipe da 71ª DP, comandada pela Delegada Norma Lacerda, 42 bois que haviam sido furtados numa fazenda no bairro de Itambi.

O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (05/03), das 44 cabeças de gado no pasto os criminosos levaram 42 e deixaram apenas 4 no pasto, e estava sendo investigado.

Segundo informações da Policia Civil à redação do Jornal O DIA, um gerente do tráfico de drogas da comunidade do Gebara foi o responsável pelo roubo dos animais desta fazenda, conhecido como "Padrinho" o criminoso identificado como Gabriel Pereira Nunes da Silva, contou com a ajuda do filho do caseiro da fazenda para a realização do delito.

O traficante revendeu para outro elemento o gado roubado. Os 42 bois valem R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e foi revendido por "Padrinho" por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O gado foi localizado no bairro de Sambaetiba na posse do elemento que o comprara de Gabriel Pereira Nunes da Silva, o "Padrinho" e seu comparsa. O gado foi recuperado e devolvido aos seus proprietários.

O gado era marcado com a identificação "ID" o que ajudou na investigação dos agentes.

Ninguém foi preso, porém todos serão indiciados.