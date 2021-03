Prefeitura realiza patrolamento em diversas ruas de Itaboraí Divulgação

Itaboraí - Para melhorar o acesso aos bairros do município e atender as solicitações antigas dos moradores, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, intensifica a manutenção e recuperação das ruas. Ontem, (quarta-feira 10/03), as equipes realizaram os serviços de patrolamento nos bairros Jardim Planalto e Visconde, em Itaboraí.



A intervenção também vai garantir o acesso da população, melhorar a segurança dos motoristas e fomentar a qualidade de vida dos moradores. São oito motoniveladoras trabalhando, inclusive aos sábados e domingos, contando, também, com a presença de pessoal para limpeza e checagem das ruas, bem como no auxílio ao saneamento e tratamento do esgoto.



“Os serviços de recuperação e manutenção das ruas são realizados regularmente, com o objetivo de garantir uma melhor trafegabilidade de veículos, bem como contribuir para o desenvolvimento econômico das regiões atendidas. Estamos trabalhando de forma que possa atender todas as comunidades do município, atendendo um cronograma periódico, que visa proporcionar de forma contínua o patrolamento nas vias”, completa o secretário municipal de Serviços Públicos, Márcio Peçanha.



Os serviços de manutenção das vias são realizados pontualmente pela Prefeitura, conforme o cronograma, e também por meio de solicitação dos moradores e condições das vias.



“A manutenção e a atenção da Prefeitura são muito importantes, pois eles não esperaram uma enchente acontecer para vir aqui fazer o serviço. O trabalho em todo o nosso bairro está sendo muito bem feito. Desde já o nosso agradecimento a todos pelo excelente trabalho que foi feito para a melhoria de nossa comunidade, através do serviço de patrolamento”, destacou a aposentada Maria Ângela Bispo, de 65 anos, demonstrando satisfação com o serviço da Prefeitura.