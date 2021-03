Processo seletivo com inscrições abertas para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:11

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí abriu inscrições, na manhã desta quinta-feira (11/03), para um processo seletivo simplificado que visa compor o quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS). Ao todo, estão abertas 43 vagas para diferentes níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior), além de formação de cadastro de reserva. Mas é preciso ficar atento ao prazo de inscrição, que vai até as 17h deste sábado (13/03).O edital completo foi publicado no Diário Oficial da última quarta-feira (10/03) e pode ser conferido no link (https://do.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2021/2021-03-10.pdf). Por conta do período de pandemia da Covid-19, todo o processo de inscrição é realizado exclusivamente pela internet e o candidato deve encaminhar os documentos requeridos no edital, através do e-mail: [email protected] Em formato PDF, devem ser encaminhados os seguintes documentos: formulário de inscrição preenchido em letra de forma, legível e assinado; Curriculum Vitae; documento de identidade válido; Cadastro de Pessoa Física (CPF); e comprovação de escolaridade, conforme exigência do cargo concorrido.O processo seletivo será dividido em duas etapas: avaliação curricular e entrevista técnica. O resultado preliminar da primeira etapa será divulgado no dia 18 de março. Caso o candidato seja aprovado na análise curricular, ele será convocado para o período de entrevistas, que será realizado entre os dias 23 e 25 de março. A homologação do resultado final será divulgada no dia 29 de março. A expectativa da SEMDS é poder contar com os novos funcionários já nas primeiras semanas de abril."As categorias inseridas neste processo seletivo serão fundamentais para suprir as necessidades nos diversos equipamentos que compõem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Vale ressaltar que todo o processo de inscrição será virtual, atendendo às recomendações sanitárias exigidas no período de pandemia", destacou Karine Tavares, membro da comissão do processo seletivo.Entre os requisitos para participar do processo seletivo, estão: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais (e quites com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino); estar no gozo dos direitos políticos; não ter vínculo empregatício com serviço público (salvo as condições específicas permitidas na legislação vigente) e não ser servidor investido em cargo comissionado.As vagas são distribuídas nos seguintes níveis de escolaridade:Fundamental completo: Auxiliar de Cozinha (2), Cuidador de Crianças (2), Cuidador de Idosos (2), Auxiliar de Serviços Gerais (5) e Vigia (1).Médio completo: Motorista (2), Educador Social (2), Recepcionista (1), Auxiliar Administrativo (5), Digitador (2), Entrevistador (1), Profissional de Abordagem Social (1), Oficineiro Trancista (CR), Oficineiro Designer Sobrancelhas (CR), Oficineiro Manicure (CR), Oficineiro de Depilação (CR), Oficineiro de Maquiagem (CR), Oficineiro de Violão (CR), Oficineiro de Expressão Corporal (CR), Oficineiro de Esportes (CR), Oficineiro de Corte e Costura (CR), Oficineiro Barbeiro (CR), Oficineiro Grafiteiro (CR) e Visitador (2).Superior completo: Assistente Social (7), Pedagogo (3), Psicólogo (3), Nutricionista (1), Fisioterapeuta (1), Terapeuta Ocupacional (CR), Profissional de Educação Física (CR), Pedagogo Especialista em Ludopedagogia (CR) e Coordenador de Equipamento (CR).ServiçoProcesso seletivo simplificadoSecretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS)Inscrições: de 11 a 13 de março (até 17h), exclusivamente pela internetE-mail: [email protected] Número de vagas: 43 + cadastro do reservaNíveis: fundamental, médio e superior