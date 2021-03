Prefeitura de Itaboraí irá revitalizar a Avenida 22 de Maio (Prefeito Marcelo Delaroli à direita) Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:26

Itaboraí - Principal via de Itaboraí ganhará projeto de revitalização com recapeamento asfáltico completo, nova sinalização e ciclovia. O prefeito Marcelo Delaroli se reuniu com o secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade, e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Luiz Roberto Pereira de Souza, no Rio de Janeiro, para a assinatura de um convênio cooperação para a execução de infraestrutura viária.



“A (avenida) 22 de Maio é a principal porta de entrada e saída da cidade, recebendo um grande fluxo de veículos. Queremos ordenar esse fluxo dando mais mobilidade para veículos e pedestres. Não vamos ficar restritos apenas ao centro da cidade, a parceria com o Governo do Estado e com o DER-RJ prevê mais investimentos para toda cidade”, declarou o prefeito de Itaboraí.



O convênio também levará asfalto e saneamento básico para diversos bairros da cidade, visto que o município apresenta precariedade nesse setor. Outro ponto do acordo é que todo o trabalho será executado sem nenhum envolvimento de empresa privada.



O DER-RJ vai fornecer os insumos e a Prefeitura vai produzir, através da Usina de Itaboraí, o asfalto e todo material que será utilizado nos serviços de pavimentação no município, além de também utilizar a mão de obra do executivo municipal.



Essa parceria pública exclusiva será possível, graças, ao retorno das atividades da usina de Itaboraí. Sem funcionar a oito anos, a reabertura foi um pedido pessoal do prefeito Marcelo Delaroli ainda na transição dos governos. No segundo dia de gestão, o próprio prefeito esteve junto com o atual secretário municipal de Obras, Alessandro Ferreira Rodrigues, para visitar as instalações da usina e constataram que seria possível em curto prazo retornar a produção.



Desde então a Usina de Itaboraí tem intensificado a produção de asfalto e artefatos de cimento para atender as vias da cidade.