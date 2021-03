O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, recebeu a deputada estadual Renata Souza em seu gabinete Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:47 | Atualizado 15/03/2021 19:47

Itaboraí - O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, recebeu a deputada estadual Renata Souza, na manhã desta sexta-feira (12/03), no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí. No encontro, o chefe da pasta buscou fortalecer o vínculo de parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), para trazer recursos e programas para a população itaboraiense.



Na reunião, Marcos Araújo apresentou as demandas da cidade e reforçou que pretende contar com a parceria do Legislativo, por meio de emendas, para retomar programas importantes no município. Dentre eles, o restaurante popular e a implantação de instituições de longa permanência, para idosos e crianças.



“As parcerias entre os poderes Executivo e Legislativo são fundamentais para trazer mais recursos e programas para a população de Itaboraí”, destacou o secretário Marcos Araújo.



A deputada salientou que tem como prioridade o combate à miséria e a extrema pobreza. A parlamentar aproveitou o encontro também para tratar da questão do combate à tuberculose, no aporte do plano de enfrentamento à doença, que está sendo desenvolvido pela Alerj.