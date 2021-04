Itaboraí

Já são 15 mil vacinados em Itaboraí

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), até a última segunda-feira (29/03), a cidade já contabilizava 15.800 vacinados com doses do imunizante de Oxford/AstraZeneca e da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac).

Publicado 30/03/2021 17:36 | Atualizado há 3 dias