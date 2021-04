Itaboraí avança vacinação para idosos até 65 anos na próxima semana Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 14:13 | Atualizado 02/04/2021 14:14

Itaboraí - Com o avanço da imunização, Itaboraí alcançará a meta de vacinar todos os idosos de até 65 anos antes da segunda quinzena de abril. Na próxima segunda-feira (05/04), os 16 polos de referência da vacinação espalhados pelo município estarão com as portas abertas para idosos de 67 anos, moradores de Itaboraí, garantirem a primeira dose da vacina. Nos dias seguintes, terça-feira (06/04) e quarta-feira (07/04), será a vez da população com 66 e 65 anos respectivamente.

“Nossa vacinação está a frente do calendário estadual. Vamos terminar dez dias antes a recomendação de vacinar os idosos até 65 anos. Agora, iremos aguardar as diretrizes estaduais e as novas remessas de vacinas para avançar ainda mais.”, disse o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

Nesta segunda-feira (05/04), idosos de 67 anos, moradores de Itaboraí, serão vacinados com a primeira dose da vacina. Na terça-feira (06/04), será a vez da população com 66 anos. Já na quarta-feira (07/04), idosos de 65 anos. É importante que o paciente não esqueça de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Itaboraí conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação será de 8h às 15h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população será de 8h30 às 15h.

Confira os 16 polos de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.

– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.

– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.

– Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, Areal.

— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Agro Brasil

Endereço: Rua B, lt. 44 qd. 9, Parque Nova Friburgo.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.

– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.

– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.

– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.

– Unidade de Saúde da Família Edith Maria de Oliveira (USF São Joaquim)

Endereço: Rua José Leandro, Retiro São Joaquim.

— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.

– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.

— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.

– Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.