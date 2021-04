Criminoso é morto durante troca de tiros Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 13:55

Itaboraí - Durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais, um homem foi baleado e morto. Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro do Marambaia. A polícia militar fazia um patrulhamento de rotina no bairro, quando avistaram sete criminosos que iniciaram disparos contra os policiais que se aproximavam. Se iniciou uma troca de tiros.

A PM tentou socorrer o homem baleado porém ele morreu no hospital. Segundo a PM, foram apreendidos uma réplica de fuzil, uma pistola calibre 9 mm, cinco munições de calibre 9 mm e um rádio transmissor.

Publicidade

O caso foi registrado na 73ª DP, na Delegacia de Neves.