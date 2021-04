Itaboraí vista de cima Foto: Internet

Publicado 05/04/2021 12:17

Itaboraí - A prefeitura de Itaboraí tomou novas medidas restritivas devido a pandemia de Covid-19. O decreto municipal estabelece as restrições dos dias 5 de abril até o dia 19, a cidade de Itaboraí passou agora para 'Bandeira Vermelha'.

'A guerra contra essa doença ainda não terminou. Tomamos medidas efetivas para reverter a bandeira roxa. Desde a abertura de novos leitos até aumento de salários para conseguir atrair e contratar novos médicos. A mudança para bandeira vermelha é fruto de muito trabalho da nossa equipe. É um alívio poder autorizar as pessoas voltarem a trabalhar em seus comércios. Por isso, peço que todos colaborem para não precisarmos retomar com as medidas mais restritivas. Juntos poderemos vencer essa guerra", foram as palavras do prefeito Marcelo Delaroli.

Atividades em casas de shows, boates e eventos públicos continuam suspensas.