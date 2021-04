Itaboraí recebe a 11ª entrega de vacina contra Covid-19 Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 09:11 | Atualizado 06/04/2021 09:11

Itaboraí - O município recebeu, na última sexta-feira (02/04), a 11ª entrega de vacinas contra o Covid-19 do governo do estado do Rio de Janeiro.

Foram 9.740 doses da Coronavac e 830 doses de Astrazeneca. Destas, 10.410 são destinadas exclusivamente para segunda dose. A expectativa da Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), com a chegada desse lote é completar a imunização dos trabalhadores da Saúde e dos idosos de 70 a 79 anos, e avançar ainda mais nas faixas etárias do grupo prioritário.



“Itaboraí segue o cumprimento das recomendações do Programa Nacional de Imunização (PNI) e as orientações do governo estadual. À medida que novos lotes de vacina são encaminhados, avançamos com o calendário de vacinação”, disse o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

Publicidade

Ontem (segunda-feira 05/04), idosos de 67 anos, moradores de Itaboraí, serão vacinados com a primeira dose da vacina. Na terça-feira (06/04), será a vez da população com 66 anos. Já na quarta-feira (07/04), idosos de 65 anos. É importante que o paciente não esqueça de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.



Os 16 locais estratégicos são: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro; a Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha; e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Chácaras Sambaetiba. Além de 13 Unidades de Saúde da Família (Reta Velha, Quissamã, Areal, Visconde, Agro Brasil, Planalto Marambaia, Cabuçu, Nova Cidade, São Joaquim, Santo Expedito, Itambi, Bairro Amaral e Apolo).