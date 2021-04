Prefeitura de Itaboraí abre 48 novos leitos exclusivos para Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 18:18 | Atualizado 06/04/2021 18:18

Itaboraí - Após intensa mobilização durante as restrições na cidade, a Prefeitura de Itaboraí abriu 48 novos leitos de enfermaria e de unidade de tratamento intensiva (UTI) para enfrentamento à Covid-19 na rede municipal de Saúde. No Hospital Municipal São Judas Tadeu, no Rio Várzea, foram 25 novos leitos de UTI. Já no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia, oito leitos de UTI e 15 vagas de enfermaria para atender pacientes do novo coronavírus.

Ao todo, a cidade passa a ter disponível 33 leitos de unidade de tratamento intensiva (UTI) e 15 de enfermaria exclusivos para pacientes em tratamento do coronavírus, o triplo do ano passado. A abertura só foi possível devido ao trabalho e empenho da Prefeitura de Itaboraí em adotar uma série de medidas para diminuir a classificação de risco da doença no município. Para abrir novas vagas de UTI, foi necessário aumentar o número de médicos na linha de frente, com novas contratações e elevar as remunerações dos profissionais.

“Não basta ter espaço e equipamentos para os novos leitos, a gente precisou investir no capital humano. Oferecemos melhores condições de trabalho para atrair novos profissionais de Saúde para a cidade. Não foi uma tarefa fácil, mas conseguimos num curto espaço de tempo. Ainda não vencemos a guerra, mas conseguimos uma importante vitória, que é retornarmos para bandeira vermelha”, declarou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

Os novos leitos já iniciaram as atividades. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) informa que a taxa de ocupação de leitos do município passa a ser de 63%, o que possibilitou junto com os outros dados a reclassificação da bandeira na cidade. Na edição do Diário Oficial da última quinta-feira (1º/04), a Prefeitura de Itaboraí divulgou as novas medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, as medidas de ampliação estão sendo adotadas em diversos pontos do município. “Também estamos reforçando as estruturas do São Judas Tadeu e do Desembargador Leal Junior. A diferença para o início da pandemia é que hoje temos uma rede mais estruturada, com respiradores e recursos humanos nos hospitais. Estamos trabalhando para que a Saúde de Itaboraí volte a ser referência na região”, explicou.

O novo decreto municipal estabelece a reabertura do comércio e outras flexibilizações nas restrições entre os dias 5 e 19 de abril. Além da abertura dos novos leitos na rede municipal de Saúde, a mudança de bandeira também foi possível graças à ampliação dos pontos de testagem, a ativação da nova estrutura para o polo de pronto atendimento à doença com farmácia integrada, e a conscientização do comércio e da população sobre as medidas restritivas.