Itaboraí

Guarda Municipal inicia operação ‘Travessia Segura’ em Itaboraí

Com auxílio do efetivo de 10 agentes e três viaturas, as ações são diariamente realizadas em quatro pontos do município, de 9h às 11h e de 16h às 18h.

Publicado 07/04/2021 17:23 | Atualizado há 2 dias