Vacinação Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 10:20 | Atualizado 09/04/2021 10:20

Itaboraí - Profissionais de Saúde da rede privada terão uma nova chance para garantir a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira (09/04). A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), convoca a categoria para uma segunda chamada de vacinação, cumprindo as determinações do decreto estadual (nº 47.547 de 30 de março de 2021). Cabe destacar que as vacinas serão aplicadas até o final do estoque.

A vacinação será realizada de 9h às 15h, exclusivamente no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro. A Superintendência de Vigilância em Saúde da SEMSA determinou requisitos e documentos necessários, que devem ser apresentados pelos profissionais para receber a primeira dose da vacina.

Publicidade

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, destacou a importância da segunda chamada para a categoria. “O termo ‘profissionais de saúde’ se diferencia do termo ‘trabalhadores da saúde’. Entendemos a ansiedade da população em querer se vacinar e desejamos poder atender a todos, mas este é um recurso escasso e precisamos ter critérios claros e objetivos de quem tem preferência em receber o imunizante primeiro”, comentou.

Segundo a edição do dia 15 de março do Plano Nacional de Imunização (PNI), enquadram-se nesta categoria: enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários, médicos, doulas, cuidadores de idosos, parteiras, técnicos e auxiliares dos serviços de saúde.

Publicidade

Atenção aos requisitos

— Documentação que comprove categoria profissional;

Publicidade

— Contrato formal de trabalho em estabelecimento de saúde que seja localizado no município de Itaboraí;

— Documento de identificação com foto.

Publicidade

A SEMSA ressalta ainda que, para cuidadores de idosos do município, é necessário apresentar original e cópia de declaração de prestação de serviço feita pelo contratante, caso não tenha carteira de trabalho assinada. Além disso, é preciso estar munido das cópias do RG e do comprovante de residência do contratante.

Serviço

Publicidade

Segunda chamada para profissionais de saúde da rede privada

Data: sexta-feira (09/04)

Horário: de 9h às 15h

Local: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.