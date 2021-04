Vacinação contra Covid-19 para moradores de 63 anos na cidade. Foto: ASCOM Itaboraí

14/04/2021

Itaboraí - Com a chegada de 1.870 doses da vacina Oxford/Astrazeneca, o município de Itaboraí vai avançar o calendário de vacinação contra Covid-19 para moradores de 63 anos. Para evitar aglomeração nos polos de vacinação, mulheres serão vacinadas primeiro, nesta quinta-feira (15/04), e homens no dia seguinte, sexta-feira (16/04).

É importante que o paciente não esqueça de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.



Itaboraí conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.



“A divisão em dias diferentes para vacinação de homens e mulheres é fundamental para evitar aglomerações nas unidades de saúde”, explicou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.



Cumprindo os prazos determinados pelas autoridades de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) também dá sequência ao calendário de aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19. A recomendação para o paciente que já recebeu a primeira dose e atinge o prazo para a segunda dose é procurar, prioritariamente, o mesmo polo de vacinação, no horário determinado para cada unidade.



Cabe ressaltar que é preciso ficar atento a data correta de retorno aos polos para evitar aglomerações. Assim como a aplicação da primeira dose foi realizada de forma escalonada para cada faixa etária, a segunda também é marcada para ser feita de forma a atender cada público no dia específico. É importante não esquecer de levar documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação (obrigatório apresentação).



Vacinômetro



De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), até a última terça-feira (13/04), a cidade já contabilizava 27.346 vacinados com doses do imunizante de Oxford/AstraZeneca e da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac).



Deste total, 7.606 também já receberam a segunda dose do imunizante. O intervalo previsto entre as duas doses da Coronavac é de 21 dias. Já o período entre as aplicações da vacina de Oxford/AstraZeneca foi fixado em três meses. A campanha de vacinação em Itaboraí teve início no dia 19 de janeiro.



Confira os 16 polos de vacinação



– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.



– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.



– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.



– Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, Areal.



— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.



– Unidade de Saúde da Família (USF) Agro Brasil

Endereço: Rua B, lt. 44 qd. 9, Parque Nova Friburgo.



— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.



– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.



– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.



– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.



– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.



— Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira (USF Joaquim de Oliveira)

Endereço: Rua Vinte e Dois, Joaquim de Oliveira.



— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.



– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.



— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.



– Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.