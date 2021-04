Promessa cumprida, como Maricá, Itaboraí ganha a moeda social com o nome de Pedra Bonita Divulgação ilustrativa

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí anunciou a criação do Programa Moeda Social Pedra Bonita de Itaboraí, uma promessa bancada pelo Prefeito Marcelo Delaroli que visa fortalecer a economia local, ajudar os menos favorecidos e em época de pandemia o objetivo se amplia ainda mais fortalecendo a economia local e minimizar os impactos negativos causados pela pandemia de Covid-19.

Uma promessa de campanha que já está sendo cumprida, trazendo pra Itaboraí o que deu certo em Maricá, cidade vizinha e irmã.

O prefeito Marcelo Delaroli encaminhou ontem (quarta-feira 14/04) a mensagem executiva (nº.: 04/2021) para a Câmara Municipal de Vereadores e a matéria foi aprovada por unanimidade, em sessão extraordinária.



Na Câmara, a mensagem foi transformada em Projeto de Lei (nº.: 0533/21), que foi votado em discussão única, devido ao caráter de urgência. O texto cria ainda o Banco Comunitário Popular de Itaboraí, responsável por operacionalização e implementação da moeda social, além do Conselho Municipal de Economia Solidária de Itaboraí, que é um órgão consultivo e deliberativo diretamente vinculado à Secretaria Municipal de Governo.



O prefeito Marcelo Delaroli destacou que a moeda social é uma grande conquista para o município de Itaboraí e o programa era um dos principais compromissos do plano de governo. Segundo o chefe do Executivo, a expectativa é que o projeto entre em vigor ainda neste ano.



"Estamos trabalhando incansavelmente para colocar a moeda social para funcionar o quanto antes na nossa cidade. É um marco que já deu certo em outras cidades, como Maricá. Esse programa faz com que a economia local gire, se você investe mil reais, esse dinheiro fica na cidade, porque você não pode pegar o cartão e gastar em outro município. Vai ter gastar no seu bairro, na sua comunidade e fazer esse dinheiro girar na sua região", afirmou Delaroli.



O Programa Moeda Social será executado por intermédio de três subprogramas: Renda Básica da Cidadania (RBC); Comercialização Solidária; e Educação Solidária. O repasse e a aplicação de recursos necessários para a implementação do projeto será destinado pelo Fundo Banco Comunitário Popular de Itaboraí.