Foto: Divulgação

Itaboraí - A população itaboraiense agora poderá contar com um canal de contato mais direto e ágil com a Prefeitura de Itaboraí. A Ouvidoria Geral do Município lançou um número de WhatsApp para receber diferentes tipos de solicitações, como elogios, pedidos de informação, reclamações e denúncias. A nova ferramenta funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, pelo número: +55 (21) 2645-5278.

De acordo com o ouvidor-geral do município, Faustino Rodriguez, a principal função do órgão é promover a comunicação entre a população e os setores da administração pública. O responsável pela pasta destaca ainda que as manifestações podem ser feitas em anonimato, para isso basta que o cidadão requisite o sigilo no momento do contato.

"Nosso objetivo é promover maior transparência e ampliar o contato para todo o município. Hoje em dia, a maior parte da população utiliza o WhatsApp como principal ferramenta de interação. Além de ser mais direto, facilita para o munícipe na hora de ilustrar uma solicitação, porque ele pode mandar uma imagem ou um vídeo", explicou o ouvidor.

Cabe ressaltar que o WhatsApp da Ouvidoria não recebe ligações telefônicas e mensagens de áudio. Desta forma, apenas mensagem de texto, vídeo e fotos serão respondidas. Para melhor atendimento, o itaboraiense não pode esquecer de informar o endereço completo.

