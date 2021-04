Prefeitura de VR realiza vacinação contra covid-19 e gripe Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 10:07

Itaboraí - A campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) terá início na próxima segunda-feira (19/04) em Itaboraí. Ao todo, serão 20 pontos estratégicos para imunização da população e a primeira fase contemplará crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da Saúde.

A vacinação acontecerá no horário de funcionamento dos postos, de 8h às 17h. A primeira fase será realizada até o dia 10 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ressalta que o paciente deve apresentar documento de identificação e a caderneta de vacinação. Já os profissionais de Saúde devem apresentar ainda o registro profissional.

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, como a imunização contra a gripe já está prevista no plano nacional, o calendário é mais extenso e as doses estão garantidas para o grupo prioritário.

"A vacinação contra a gripe contribui para ampliar o trabalho de prevenção em toda a cidade. O calendário é extenso, então não é necessária uma corrida aos postos, porque as doses são suficientes para atender toda as pessoas incluídas na prioridade", explicou o superintendente.

A vacinação contra a gripe será feita em três etapas:

- Primeira fase: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

- Segunda etapa: idosos com 60 anos ou mais e professores

- Terceira etapa: pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Covid-19 e Influenza

A SEMSA ressalta ainda que o intervalo entre a aplicação das vacinas da Covid-19 e Influenza deve ser de pelo menos 15 dias. Desta forma, quem tomar a vacina contra a gripe deve esperar 15 dias para receber a dose contra Covid-19 e vice-versa.

Confira os locais de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.

– Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.

— Unidade de Saúde da Família Saddy Ribeiro Gomes (USF Ampliação)

Endereço: Rua Papa João XXIII, Ampliação.

— Unidade de Saúde da Família Valdober de Souza Machado (USF Ampliação II)

Endereço: Rua Miguel Ângelo Ximenes, lt. 6, qd. 53, Ampliação.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Gebara

Endereço: Rua Dezesseis, lt. 2036, Gebara.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Grande Rio

Endereço: Rua Vinte e Seis, lt. 37, qd. 59, João Caetano.

— Unidade de Saúde da Família Américo Damasceno de Salles (USF Jardim Planalto)

Endereço: Rua Waldemar Bezerra, lt. 267, qd. 19, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Mangueira

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, c. 03, Badureco.

— Unidade de Saúde da Família Valtair Felicio da Silva (USF Marambaia)

Endereço: Avenida Cabo José Rodrigues, Marambaia.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Mário Scotelaro Rodrigues (USF Pachecos)

Endereço: Rodovia RJ-114, km 13, Pachecos.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Porto das Caixas

Endereço: Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, 353, Porto das Caixas.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Reta Nova

Endereço: Avenida José Maria Nanci, qd. 42, Esperança.

— Unidade de Saúde da Família Cirlei Rodrigues Viana "Lelei" (USF Santo Antônio)

Endereço: Rua Edwirges Salles, 767, Vila Gabriela.

— Unidade de Saúde da Família Doutor Aristeu de Oliveira Pinto (USF São José)

Endereço: Praça Nuno Duarte, São José.

— Unidade de Saúde da Família Luís José de Marins (USF Sapê)

Endereço: Estrada do Sapê, São Miguel.

— Unidade de Saúde da Família Belarmina Maria da Silva (USF Vale do Sol)

Endereço: Avenida Laurindo Gonzalez, Retiro São Joaquim.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Brasil

Endereço: Rua Goiás, lt. 23, qd. 6, Vila Brasil.

— Unidade de Saúde da Família Pastor José Mendel (USF Monte Verde)

Endereço: R. M, 2, Monte Verde.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Rica

Endereço: Rua Turmalina, 78, Vila Rica.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Engenho Velho

Endereço: Rua Manoel Laurindo, qd. 8, Engenho Velho.

