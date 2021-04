Procurados por homicídio Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 09:55

Itaboraí - Em dezembro do ano passado, Alberto Magalhães Mourão, de 38 anos e morador de Itaboraí foi assassinado por espancamento após ser acusado pela milícia que era informante do tráfico de drogas da região.

No bairro do Colubandê, um dos acusados foi preso pela polícia na última quarta-feira. O criminoso capturado entregou seus outros dois comparsas que se encontram foragidos.

Publicidade

No dia do crime, segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima estava no bairro Três Pontes quando foi abordada por três homens. Os homens questionaram onde a vítima morava que respondeu morar no bairro Joaquim de Oliveira. Após a resposta, Alberto Magalhães foi espancado até a morte e enterrado em um uma fazenda de eucaliptos na região.

O delegado Leonardo Affonso afirmou que o corpo foi encontrado cerca de uma semana após o crime.

Publicidade