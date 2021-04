Itaboraí amplia calendário de vacinação para pessoas de até 60 anos Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 12:18

Itaboraí - O município recebeu, ontem (domingo 25/04), mais uma entrega de vacinas contra o Covid-19 do governo do estado do Rio de Janeiro. Foram 750 doses da Coronavac e 5.670 doses de Astrazeneca. Destas, 5.670 são destinadas exclusivamente para a primeira dose. Com isso, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), irá ampliar o calendário de vacinação para pessoas até 60 anos dessa semana que se inicia.

“Essa semana iremos avançar em duas faixas etárias para a vacinação da primeira dose. Chegando nas pessoas com 60 anos. É muito importante também que quem já tomou a primeira dose não deixe de tomar a segunda dose e procure o mesmo polo de vacinação”, declarou o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronqueti.

Publicidade

Confira como ficará o calendário de vacinação em Itaboraí esta semana:

Segunda-feira (26/04) – mulheres de 61 anos (conforme informado na matéria anterior)

Terça-feira (27/04) – homens de 61 anos (conforme informado na matéria anterior)

Quarta-feira (28/04) – mulheres de 60 anos

Quinta-feira (29/04) – apenas 2ª dose

Sexta-feira (30/04) – homens de 60 anos

Publicidade

A quinta-feira (29/04) será exclusiva para a segunda dose. A recomendação para quem já recebeu a primeira dose e atinge o prazo para a segunda dose é procurar, prioritariamente, o mesmo polo de vacinação, no horário determinado para cada unidade.

Cabe ressaltar que é preciso ficar atento a data correta de retorno aos polos para evitar aglomerações e é importante não esquecer de levar documento de identificação com foto, a caderneta de vacinação (obrigatório apresentação) e comprovante de residência.

Publicidade

O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.

Os 16 locais estratégicos são: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro; a Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha; e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Chácaras Sambaetiba. Além de 13 Unidades de Saúde da Família (Reta Velha, Quissamã, Areal, Visconde, Agro Brasil, Planalto Marambaia, Cabuçu, Nova Cidade, São Joaquim, Santo Expedito, Itambi, Bairro Amaral e Apolo).