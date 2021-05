Prefeitura de Itaboraí inicia entrega de kits alimentação para escolas Foto: Divulgação

Publicado 03/05/2021 10:39

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), iniciou a distribuição de um novo lote de kits alimentação para os mais de 30 mil alunos, matriculados nas 94 unidades de ensino da cidade. A nova remessa é fruto de um esforço integrado da atual gestão para cumprir com o cronograma alimentar dos estudantes devido à paralisação das aulas por conta da pandemia de Covid-19.

Quando a atual gestão assumiu a Prefeitura de Itaboraí se deparou com a falta de recursos para cumprir com o previsto na lei municipal nº 2812 de 27 de março de 2020 sobre a distribuição dos kits alimentação. Mesmo surpreendida, a nova gestão honrou com o compromisso como esclarece o secretário de Educação, Mauricílio Rodrigues.

“A Educação (Secretaria) teve que refazer todas as condições do contrato, uma vez que a antiga gestão não deixou recursos disponíveis para dar continuidade à entrega dos kits. No início do ano, conseguimos entregar uma remessa dos kits alimentação e agora iniciamos mais uma distribuição”, declarou o secretário.

Todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino têm direito a receber um kit alimentação. Cada kit contém um pacote de achocolatado em pó, 1kg de açúcar, 2kg de arroz, pacotes de biscoitos, um extrato de tomate, 1kg de farinha de milho, 1kg de feijão, leite, macarrão, óleo de soja, café e 1kg de sal.

A direção de cada escola ficará responsável por comunicar à sua comunidade escolar a data e o horário, divididos por turmas, da entrega dos kits. Também será necessário comprovar ser o responsável do aluno e apresentar um documento de identificação dele. O uso de máscaras é obrigatório. A moradora de Ampliação, Keitty da Silva, de 27 anos, mãe de um aluno da CEMEI Isaias Nunes, no mesmo bairro, retirou o seu kit alimentação.

“A direção da escola é muito próxima da gente. Eles sempre nos avisam por telefone sobre as datas de entrega e as informações sobre as atividades. Ontem, eles avisaram que os kits de alimentação tinham chegado, e que hoje já começava a entrega. Avisaram ainda que não precisava correr porque estava garantido o kit de cada aluno matriculado assim como foi da última vez”, disse a mãe de um aluno de cinco anos matriculado na unidade escolar.