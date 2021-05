Playboy da Rua 100 é preso junto com comparsa. Foto: Vitor

Publicado 03/05/2021 13:16

Itaboraí - Foi preso na Favela do Rato em Itaboraí, o gerente do tráfico da rua 100, conhecido como 'Playboy da rua 100'. Ele foi capturado junto com mais um comparsa pela P2 do 35º BPM.

Políciais do serviço de inteligência receberam uma denúncia de que elementos armados estariam abordando veículos na Rua 63. Quando a polícia chegou ao local, um confronto de armas de fogo ocorreu porém ninguém ficou ferido.

Os criminosos fugiram para a mata com uma mochila cheia de drogas, porém os policiais fizeram um cerco tático e efetuaram a prisão dos indivíduos.