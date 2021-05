Prefeito Marcelo Delaroli faz vistoria com beneficiados no Residencial Viver Melhor Itaboraí Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 18:02

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, visitou com os beneficiados, na manhã desta terça-feira (04/05), o condomínio Residencial Viver Melhor Itaboraí, no bairro da Esperança, que está em fase final de construção. A obra é mais um empreendimento do Programa Morar Melhor, com financiamento da Caixa Econômica Federal, através do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O secretário municipal de Habitação e Serviços Sociais, Uilton Viana, o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, e a primeira-dama, Pâmela Delaroli, também acompanharam a visita juntamente com os servidores das respectivas pastas. Os futuros moradores já visitaram os imóveis que ocuparão.

Essas unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis vão atender as famílias cadastradas na demanda espontânea, com renda de um a três salários mínimos, que se inscreveram em gestões anteriores para aquisição de uma moradia e com cadastro liberado pelo Banco do Brasil, instituição financeira responsável pelo programa.

O novo condomínio contará com 371 apartamentos destinados a famílias que tiveram que deixar seus imóveis em áreas de risco e que pagarão por cada unidade mensalidades entre R$ 80 e R$ 270, de acordo com a renda familiar comprovada. Também receberão as chaves dos imóveis, familiares que pagam aluguel ou que moram na casa de parentes.

"Desde que assumimos, estamos trabalhando muito para reduzir o déficit habitacional de Itaboraí. No bairro, temos 3 mil apartamentos, como esses do Residencial Viver Melhor Itaboraí, que vamos entregar nas próximas semanas. Foi o maior investimento da história do município em habitação popular. Tenho compromisso com essa localidade, que era esquecida pelo poder público. Agora, temos a oportunidade de reescrever a história, inclusive propondo melhorias”, disse o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

O secretário de Habitação e Serviços Sociais, Uilton Viana, falou sobre a importância da vistoria. “Esse é um importante momento, pois os contemplados têm a chance de ver cada detalhe de seu imóvel. Caso ele sinta que é necessário algum reparo, faremos o possível para fazê-lo. Essa vistoria é de suma importância para conferir a qualidade, acabamento e a funcionalidade do apartamento para os futuros moradores. Além de realizar o sonho da casa própria, as novas moradias vão garantir mais dignidade, conforto e qualidade de vida para as famílias”, ressaltou.

A contemplada Tatiana da Silva, com seus dois filhos, sendo um deles, Emanuelly, de 4 anos, portadora de microcefalia, contou que, como mãe, está se sentindo realizada e muito feliz. “Esse é um momento de realização e vitória, que conquistei com muita fé. Há anos eu morava de aluguel em Quissamã, mas com o meu marido desempregado, fomos morar na casa da minha sogra. Agora, terei a minha casa para os meus filhos, vou poder montar o quartinho dos sonhos para eles. Como mãe, me sinto realizada porque, no futuro, eles já terão sua casa própria”, afirmou a manicure.

Os imóveis:

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí conta com 371 apartamentos divididos em prédios de cinco pavimentos. Possui área de lazer com churrasqueira, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Cada imóvel tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.