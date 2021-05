Novo e tecnológico tomógrafo no Hospital Municipal Leal Júnior Foto: Divulgação ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 19:10

Itaboraí - O Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia, agora contará com diagnóstico por imagem mais preciso e tecnológico. Graças aos esforços da Prefeitura de Itaboraí - através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) - e da administração do hospital, a unidade adquiriu um novo tomógrafo com 16 canais, que permite melhor resolução e qualidade para o exame. O equipamento entrou em funcionamento na manhã desta quarta-feira (05/05) para atender a população de Itaboraí.

Ao longo dos últimos 10 anos, a unidade contava com um tomógrafo de apenas um canal. A modernização da rede municipal de Saúde é uma das prioridades do prefeito Marcelo Delaroli, que frequentemente faz vistorias nos hospitais e postos para observar as demandas mais imprescindíveis e solicitar reparos.

"O cidadão precisa chegar às unidades de Saúde e receber um atendimento de qualidade. Encontramos o hospital com uma série de carências. Estamos aos poucos transformando a realidade dos pacientes e dando melhores condições de trabalho para os nossos profissionais da Saúde", destacou o prefeito Marcelo Delaroli.

De acordo com a diretora do hospital, Patrícia Rodriguez, a necessidade de adquirir um novo maquinário era urgente, tendo em vista que o exame é um dos mais essenciais para o diagnóstico de pacientes acometidos pela Covid-19.

"Com um maior número de canais, conseguimos fazer o corte tomográfico em pedaços menores e, assim, emitir um diagnóstico mais preciso e rápido. A chegada dessa máquina de exames é mais do que uma aquisição do novo governo, é um ganho para toda a população de Itaboraí", afirmou a diretora.

Estiveram presentes na inauguração acompanhando o prefeito e a primeira-dama Pâmela Delaroli, os diretores do Hospital Desembargador Leal Junior, Patrícia Rodriguez, Dr. Mário Morales e Daniel Coelho.

O primeiro paciente que realizou um exame no novo tomógrafo foi Bruno Gomes Macedo, de 40 anos, morador do bairro de Vila Rica. “O atendimento foi excelente desde a recepção até o encaminhamento para sala do tomógrafo. Estou surpreendido com a qualidade e padrão de alto nível do equipamento. Eu gostaria de agradecer por mais esse aparelho que chegou. A população precisa”, falou Bruno.