Itaboraí - O trabalho da Prefeitura para oferecer uma melhor saúde pública à população ganhou mais um capítulo. O Prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli junto com o presidente da Câmara de Vereadores, Elber Corrêa, estiveram em reunião com o chefe do Executivo de Duque de Caxias, Washington Reis; o Deputado Federal, Gutemberg Reis e o deputado estadual, Rosenverg Reis, para conhecer o projeto do Hospital do Olho, com objetivo de implementar em Itaboraí.

Inaugurado em dezembro de 2017, o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito é a primeira unidade municipal especializada em oftalmologia gratuita da Baixada Fluminense. A unidade especializada em oftalmologia é a mais moderna do país, conta com equipamentos de última geração e garante atendimento especializado para o município e todo o estado do Rio de Janeiro.

O prefeito de Itaboraí conheceu a realidade do Hospital Municipal e reuniu dados para elaboração de um relatório. "Com isso, faremos um estudo aprofundado, para achar a melhor forma de incremento dentro da política hospitalar existente no âmbito do Ministério da Saúde. O principal objetivo da Prefeitura é angariar recursos", explicou o chefe do Executivo Itaboraiense.

O hospital conta com 15 cirurgiões, 12 oftalmologistas clínicos, cinco anestesistas, quatro enfermeiros, 12 técnicos de enfermagem e cerca de 30 funcionários administrativos. A unidade foi construída com a energia toda gerada por meio de placas fotovoltaicas, que garantem a produção de energia solar e a total sustentabilidade do equipamento público.

Marcelo Delaroli elogiou o hospital, que realiza até 8 mil atendimentos por mês: “Essa é uma experiência que a gente vai levar para todas as regiões do Estado e, principalmente, para o Leste Fluminense. A gente acompanhou o sofrimento de quem precisava acordar às 4h da manhã e só retornar à noite em busca de atendimento especializado em outras cidades. Uma unidade como essa em Itaboraí não vai só beneficiar a população itaboraiense, mas toda a região”, afirmou.