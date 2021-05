O padastro estuprava a criança de 6 anos, o criminoso já está preso Foto: Marcelo Tavares

Itaboraí - Um homem foi preso nesta quinta-feira (ontem, 13/05) por estuprar uma criança de 06 anos de idade. Identificado como Felipe Jorge Souza da Silva, morador do bairro de Morada do sol ele era o próprio padrasto da criança.

Segundo relatos de familiares da vítima, o estuprador após cometer diversas vezes tais crimes, ainda ameaçava a criança de castigo, caso ela contasse para alguém os abusos e crimes sofridos.

Várias viaturas foram enviadas para capturar o meliante e diante do resultado dos exames periciais e de testemunhas os crimes foram comprovados e Felipe foi localizado ontem (quinta-feira 13/05) no bairro Morado do Sol encaminhado a 71ª DP e preso, estando a disposição da Justiça.