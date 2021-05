Tanguá zera pendências com o Governo Federal Reprodução

Publicado 14/05/2021 11:56

Tanguá - O município de Tanguá zerou as pendências que tinha no CAUC, sistema ligado ao Tesouro Nacional que disponibiliza informações fiscais dos municípios. Agora, a cidade está apta a celebrar parcerias para receber recursos do Governo Federal, sem burocracia.



Esse resultado é motivo de satisfação para a equipe que se organizou financeira e juridicamente para zerar as pendências do município, segundo o secretário municipal de Fazenda Eliezer Cardozo. Ainda segundo ele, Tanguá é um dos poucos municípios da região a estar adimplente no CAUC.



“É com imensa alegria que consigo dizer que zeramos as pendências de Tanguá no sistema. Assim, podemos buscar recursos para o município. Me orgulho também em dizer que Tanguá, mesmo sendo uma cidade pequena e com poucos recursos, tem se reerguido nessa nova gestão”, disse Eliezer.

Além de investir na captação de recursos através de emendas, o secretário também reforçou a importância de se manter em dia as contas do município, buscando sempre transparência.



“Hoje o município ainda conta com uma dívida ativa muito expressiva. Isso reforça a necessidade de se manter em dia no pagamento do IPTU, já que esse recurso é aplicado na manutenção da nossa cidade”, concluiu o secretário.