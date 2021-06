O local de vacinação, desta vez, será na sede do sindicato dos rodoviários, localizada na Avenida 22 de Maio, na altura do número 7341, em Venda das Pedras. - Foto: Divulgação

O local de vacinação, desta vez, será na sede do sindicato dos rodoviários, localizada na Avenida 22 de Maio, na altura do número 7341, em Venda das Pedras. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 09:27

Itaboraí - Rodoviários que atuam em Itaboraí começaram a ser vacinados contra a Covid-19, na manhã desta segunda-feira (28/06). Os primeiros motoristas e despachantes a receberem o imunizante foram os funcionários da viação Maravilha. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) realizou a vacinação na garagem da empresa, localizada em Santo Expedito.

A imunização deste novo grupo prioritário continuará nos dias 30 de junho e 1º de julho. O local de vacinação, desta vez, será na sede do sindicato dos rodoviários, localizada na Avenida 22 de Maio, na altura do número 7341, em Venda das Pedras.

Publicidade

Lá, serão vacinados os rodoviários de linhas intermunicipais e os de fretamento (que realizam o transporte de trabalhadores para o GasLub, antigo Comperj). Também receberão a vacina os profissionais que atuam em transporte escolar e taxistas, devidamente registrados na Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS).

A aplicação da vacina foi realizada pela diretora do Departamento de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), Áurea Cristina Accácio. Um dos cerca de 140 funcionários vacinados, nesta segunda-feira (28/06), foi o motorista Valtencir da Silva, de 42 anos. Há seis anos atuando no transporte público, o trabalhador resumiu o sentimento em uma palavra: 'alívio'.

Publicidade

"É um alívio poder tomar a vacina. É uma grande conquista para todos nós que estamos trabalhando sem parar, dia a dia nas ruas da cidade", afirmou o motorista.