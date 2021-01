Família não quer se identificar, mas resgate foi realizado com sucesso e todos passam bem, depois do susto Divulgação - Corpo de Bombeiros Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 24/01/2021 17:10

ITAGUAÍ – Um acidente que teve um final feliz: assim foi o resgate de uma família (três adultos e seis crianças) que foram passar o sábado (23) de muito sol e calor na cachoeira Itimirim, em Coroa Grande. Eles não querem se identificar, mas contaram aos bombeiros que moram em Itaguaí e que saíram pela manhã em direção à cachoeira. Depois de passarem grande parte do dia curtindo Itimirim, na volta para casa seguiram a trilha, mas, em determinado momento, perceberam que não estavam mais nela.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por telefone no final da tarde: era um dos adultos da família perdida que pedia socorro. O Coronel Ederson Silva Antonio, comandante do 1º Destacamento do 10º Grupamento, ressaltou que felizmente a família tinha um celular com bateria suficiente e também com sinal para fazer contato e pedir ajuda. Uma das crianças é de colo e outras duas são bem pequenas, também (idades não reveladas).

Os bombeiros levaram cerca de uma hora para encontrar a família. Depois do susto e do resgate, todos passam bem.

DICAS DE SEGURANÇA

O Coronel Ederson informou também que é preciso muito cuidado para fazer trilhas, e enviou as seguintes dicas.

- Antes de iniciar uma trilha, é muito importante saber aonde, como e com quem ir, ou seja, planejar a atividade. De preferência, procure um profissional para guiar o passeio.

- Procure conhecer o local por meio de mapas e informações de amigos e moradores da região.

- Faça um desenho do seu roteiro para não se perder no meio da mata.

- Obtenha, com antecedência, todas as informações meteorológicas, dentre as quais: a temperatura do dia e previsão de chuva, para não ser surpreendido.

- Deixe avisado na sua casa ou na casa de amigos o local da caminhada, com quem você vai, qual o dia e hora previstos para o retorno e o número do seu telefone celular.

- Se você for principiante, deve fazer caminhada em trilhas com terrenos menos abruptos, sem muitas subidas e descidas íngremes.

- Não pense que por já ter feito uma determinada trilha você a conhece bem. Pode haver surpresas.

- Tome cuidado para não se perder, tenha muita atenção nas bifurcações, principalmente se a mata for fechada.

- Deve-se conhecer como é o percurso, o grau de dificuldade e o tempo de duração. Evite iniciar uma caminhada com percurso prolongado à tarde, pois no interior da floresta escurece mais cedo do que nos cumes das montanhas e você poderá ficar no meio do trajeto na escuridão.

- É recomendável utilizar tênis confortável e caminhar em grupos de no mínimo três a cinco pessoas. Os mais lentos devem ir à frente e os outros tendem a seguir o ritmo, sem ultrapassá-los.

- Nas descidas muito íngremes é melhor descer de frente para o morro, apoiando-se em árvores ou em raízes, olhando cuidadosamente para ver onde pisa. Para evitar quedas nas subidas, preste atenção no pé que serve de apoio.

- Alguns itens a seguir, são importantes que sejam conduzidos por uma pessoa durante uma caminhada em uma trilha. São eles: um recipiente para água (no mínimo 2 litros); uma mochila pequena para levar lanches, frutas e barras de cereal; estojo de primeiros socorros; uma lanterna (com pilha extra); sacos plásticos para depositar o lixo e telefone celular.