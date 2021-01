Secretário Pampolha (de branco) com prefeito Rubem (de azul marinho) e funcionárias do Inea em ponte sobre o Rio Trapiche Divulgação - Inea

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ – O prefeito Rubem Vieira (Podemos) recebeu na cidade o secretário de estado de Ambiente e Sustentabilidade - Thiago Pampolha - e juntos acompanharam o início dos trabalhos do Programa Limpa Rio. Os serviços de limpeza e desassoreamento em Itaguaí começaram pelo rio Trapiche (2,4 km) e pelo Canal do Sangue (1,2 km). De acordo com técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a expectativa é retirar, de ambos os corpos hídricos, cerca de 62 mil metros cúbicos de sedimentos para destinação ambiental adequada.

As intervenções visam a melhoria do escoamento de forma a minimizar as inundações decorrentes do transbordamento desses corpos hídricos.

O prefeito comemorou o início do serviço: “Estou realizando um dos maiores sonhos da nossa gestão. Desde julho, quando assumi essa prefeitura, sempre venho falando sobre o desassoreamento do rio. É muito importante essa ação, isso só pode acontecer por causa da parceria com o governo do estado”, disse o prefeito em vídeo publicado nesta segunda (25) na página oficial da prefeitura na rede social Facebook.

O secretário estadual também se pronunciou, por meio de nota: “Esses dois córregos que deságuam no mar estão com muita carga material de gigogas obstruindo de uma forma excessiva o escoamento da água. Isso faz com o que o centro da cidade sofra com alagamentos constantes. Por isso é tão importante esse trabalho da Secretaria do Ambiente e do Inea em parceria com a cidade de Itaguaí”, explicou Pampolha.

No seu discurso de posse, Rubem Vieira prometeu acabar com o problema crônico das enchentes em Itaguaí. Segundo Vieira contou em uma live no dia 26 de dezembro do ano passado, uma licitação para realizar o serviço de dragagem de rios e canais deu errado porque a empresa (que é de Itaguaí) desistiu do certame.