ITAGUAÍ - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou, por meio de uma nota enviada por e-mail para a reportagem, que fará na segunda-feira (18) uma vistoria em rios e canais localizados em Itaguaí. O objetivo é avaliar as condições dos corpos hídricos para, então, analisar a possibilidade desses rios e canais receberem limpeza e desassoreamento. O anúncio foi feito logo depois que o prefeito Rubem Vieira (Podemos) se encontrou com o secretário de Estado do Ambiente, Thiago Pampolha, na quinta-feira (14), na sede do Inea. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itaguaí (Secom). Vieira se fez acompanhar da secretária municipal de Ambiente, Shayene Barreto.

Ainda segundo a Secom, por ocasião do encontro houve a renovação do convênio entre a prefeitura e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. A iniciativa tem como objetivo o envio de maquinários de grande porte para desassoreamento dos rios e canais da cidade.

REVÉS EM LICITAÇÃO

Em live transmitida no Facebook em 26 de dezembro, o prefeito Rubem Vieira falou sobre o desassoreamento dos rios, correlacionando a necessidade de limpeza com o problema das enchentes na cidade.

A busca pelo apoio do Inea representa uma alternativa ao revés que a prefeitura sofreu ao licitar o serviço com uma empresa local.

Palavras de Vieira na live: “Fiz uma licitação que ocorreu em novembro, infelizmente uma empresa da cidade ganhou, só que essa empresa não cumpriu o contrato, tinha que colocar as máquinas e não colocou. Estamos punindo essa empresa, que jogou o preço lá no chão, ganhou a licitação e abriu mão, não quis prestar o serviço, na verdade sabotou a prefeitura e a cidade. Essa empresa vai ser punida no rigor da lei para poder chamar a segunda colocada para que se faça o desassoreamento dos rios. Estamos fazendo uma grande licitação para resolver o problema das enchentes definitivamente”.

Não há informações recentes sobre a punição à empresa ou abertura de nova licitação.