Centro cirúrgico voltou a realizar cirurgias ortopédicas e intenção é zerar a fila de pessoas que aguardam o procedimento Divulgação - PMI

Por Jupy Junior

Publicado 03/02/2021 11:33

ITAGUAÍ - O prefeito Rubem Vieira (Podemos) divulgou na sua página pessoal do Facebook, com a postagem de um vídeo, a realização de duas cirurgias ortopédicas no hospital municipal São Francisco Xavier (HMSFX) no sábado (30) e no domingo (31). No mesmo vídeo, ele anunciou a retomada desse tipo de cirurgia no HMSFX. No sábado, o doutor Bruno Goes Amêndola realizou uma osteossíntese de tornozelo (intervenção cirúrgica nas extremidades de osso fraturado, visando manter unidas as bordas por meio de sutura, anel, placa ou outros meios mecânicos). No domingo, o doutor Vinícius Reis de Carvalho fez uma redução incruenta e lavagem mecânica cirúrgica de cotovelo.

Segundo informações complementares enviadas pela assessoria, a meta é realizar 10 cirurgias ortopédicas por semana, ou seja, cerca de 40 por mês. A prefeitura não informou em quanto tempo pretende alcançar o objetivo.

Publicidade

“Estamos nos esforçando bastante para reativar muitos serviços que estão parados há muito tempo”, disse Rubem. De acordo com o prefeito, a licitação para compra de placas, parafusos e materiais cirúrgicos está em fase final e nos próximos dias as cirurgias poderão ocorrer sem paralisações. “Vamos conseguir acabar de uma vez por todas com a fila de espera”, comemorou Vieira, embora a assessoria não tenha informado qual é o tamanho da fila.

Operação para cuidar de fraturas e para colocação de próteses, inclusive nos quadris, já estão habilitadas a se realizar no hospital. Alguns casos mais complexos, entretanto, ainda podem ter que esperar mais tempo.