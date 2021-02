O vacinômetro: dados são sobre os primeiros grupos prioritários que recebem as vacinas no município Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 05/02/2021 16:41 | Atualizado 05/02/2021 16:48

ITAGUAÍ – Na última quinta-feira (4), às 22h06, a Prefeitura de Itaguaí publicou na sua página na rede social Facebook um “vacinômetro”, um contador que mostra quantas doses das vacinas contra o coronavírus foram aplicadas no município, e em quais grupos prioritários. Ao todo, segundo a prefeitura, foram vacinadas 1899 pessoas até o dia 4 de fevereiro. Ao que tudo indica, o vacinômetro será uma publicação periódica no Facebook da prefeitura, embora não tenha sido informado qual será a periodicidade nem quais dados exatamente as postagens vão divulgar para a população.

Apesar das informações, não há até o momento um quantitativo que dê conta do total de doses necessárias para vacinar todos os integrantes dos quatro grupos indicados na primeira publicação do vacinômetro. Portanto, não é possível calcular a efetividade da vacinação na cidade em relação a estes quatro grupos prioritários a partir dos dados divulgados.

Os dados publicados até o momento são: foram vacinados 1693 Profissionais da saúde; 30 idosos em instituições de longa permanência; sete deficientes institucionalizados e 169 idosos acima de 80 anos acamados e domiciliados.

O “vacinômetro”, ainda de acordo com a postagem, mostra os dados sobre as doses recebidas: 1435 doses de CoronaVac (em 19 de janeiro) e 1010 doses de Oxford/AstraZeneca (em 25 de janeiro). No dia 3 de fevereiro, mais duas remessas de CoronaVac: 1435 para aplicação da segunda dose e 240 para aplicação da primeira dose.

CADASTRAMENTO DE IDOSOS ACAMADOS

Em outra postagem - na quarta-feira, 3 - a prefeitura informou que para imunização de idosos acima de 80 anos acamados e domiciliados é necessário realizar o cadastramento para vacinação em domicílio nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próximas da residência dos interessados.

Os cadastramentos continuam sendo realizados, mesmo após a vacinação do seu bairro já tenha sido realizada.

Para efetuar o cadastro, é necessário levar o cartão do SUS e o CPF do idoso. Foi divulgado um cronograma:

8 de fevereiro – UBS Vila Margarida

9 de fevereiro – ESF Engenho

10 fevereiro – UBS Vista Alegre

11 fevereiro – ESF Odenit Maia (Jardim América)

SEM PREVISÃO PARA DEMAIS GRUPOS

Só idosos acima de 80 acamados (que não podem ir aos locais de vacinação), idosos e deficientes em instituições e profissionais da saúde estão sendo vacinados. Não há previsão para início da vacinação de idosos com menos de 80 anos e que não estejam acamados.

A próxima etapa, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, será para idosos acima de 80 anos que podem se locomover até os locais para serem imunizados. Mas esta etapa seguinte, ainda de acordo com a prefeitura, depende do recebimento de novas remessas de doses das vacinas.

APAE AINDA SEM VACINAÇÃO

Apesar de fazer parte do primeiro grupo prioritário – cujo vacinômetro quantifica como sete doses aplicadas – a Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae) de Itaguaí ainda não conseguiu definir um calendário de vacinação na instituição, apesar dos esforços dos representantes da entidade em marcar uma reunião para tratar do assunto.