Equipe da secretaria de Ambiente faz verificações nas instalações do Porto Sudeste Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 11/02/2021 15:15 | Atualizado 11/02/2021 15:16

ITAGUAÍ – A Secretaria Municipal de Ambiente realizou nesta quarta-feira (10), uma ação de fiscalização no Porto Sudeste. A empresa confirmou que recebeu a visita do subsecretário e de representantes da prefeitura “em agenda de rotina para conferência de controles e cuidados ambientais das operações e instalações do terminal portuário”, disse em nota. Segundo a prefeitura, o objetivo foi verificar se a empresa está adequada às conformidades da legislação ambiental vigente, como decreta a Lei Federal n⁰ 9.605/98 e a resolução Conama n⁰357, dentre outras.

O Porto Sudeste, localizado na Ilha da Madeira, é um porto privado controlada por duas empresas internacionais: a Mubadala, empresa global de investimento em diversos segmentos da economia; e a Trafigura, multinacional líder no comércio de petróleo, metais e minerais. Sua operação é exclusivamente voltada para o carregamento de granéis sólidos. Possui um ramal ferroviário de 2,3 quilômetros e pátios de estocagem com capacidade de 2,5 milhões de toneladas. Opera desde 2015, e pode movimentar até 50 milhões de toneladas de granéis sólidos por ano.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Segundo texto divulgado pela Prefeitura de Itaguaí, a ação de fiscalização aconteceu por iniciativa do prefeito Rubem Vieira (Podemos), com o intuito de garantir a proteção ambiental da cidade. Ainda conforme o texto, as operações do Porto Sudeste são sensíveis e podem causar grande impacto ambiental, “por isso a necessidade de vigilância constante”.

A equipe da secretaria municipal de Ambiente visitou todas as dependências do Porto, e ficou nas instalações por mais de cinco horas. Verificaram como é realizado o despejo de efluentes e de resíduos sólidos, como é feito o armazenamento de produtos, dentre outros procedimentos.

Porto Sudeste na Ilha da Madeira, em Itaguaí: terminal tem capacidade para movimentar 50 milhões de toneladas de granéis sólidos Divulgação - Porto Sudeste - João Luiz dos Anjos

Shayane Barreto, secretária municipal de Ambiente, disse: “Esta foi a primeira grande operação da Secretaria. Estamos seguindo as orientações do prefeito Rubão e a população pode esperar ações de fiscalização com mais frequência. Vamos começar a frear a degradação causada pelas grandes indústrias. Itaguaí agora terá uma proteção ambiental mais efetiva”.

A prefeitura informou que em breve emitirá parecer com o resultado da inspeção.