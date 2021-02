Agentes encontraram arma e munições no interior do veículo, cujo condutor disse ter comprado por 5 mil reais Divulgação - PRF

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 19:47 | Atualizado 15/02/2021 19:48

ITAGUAÍ - Uma abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de domingo (14) resultou na prisão de um homem que portava uma pistola calibre 45 e dirigia um veículo SUV roubado. Os policiais faziam trabalho de verificação no posto da PRF em Itaguaí, na altura do km 399, Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí.

O caso ocorreu durante uma ação da Operação Carnaval, iniciativa que reforçou o policiamento da PRF em todo o estado por conta do feriado prolongado. O flagrante foi feito após a abordagem do motorista: ele informou que não possuía documento pessoal, nem do veículo que conduzia.

Os policiais procederam com uma busca no interior do automóvel e encontraram uma pistola calibre 45 e dois carregadores com munições. Além da arma de fogo, também foram apreendidas duas chaves de veículos das quais o motorista não soube dizer a procedência.

A equipe também realizou uma perícia nos elementos identificadores do veículo e constataram que o automóvel havia sido roubado em dezembro do ano passado, mas ostentava uma placa de outro veículo idêntico, sem registo de roubo.

O condutor confessou aos policiais que tinha comprado o automóvel pelo valor de 5 mil reais e que era integrante de um grupo criminoso paramilitar que atua Campo Grande. A ocorrência foi encaminhada para a polícia civil.



(Com informações de PRF)