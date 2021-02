Por Jupy Junior

ITAGUAÍ - O Instituto de Previdência de Itaguaí (Itaprevi) convoca aposentados e pensionistas do município para o recadastramento obrigatório — prova de vida por videochamada.

O Instituto revela que apenas 40% dos aposentados e pensionistas fizeram o recadastramento. Em virtude do feriado de Carnaval, o prazo se estenderá até o dia 26 de fevereiro.

Para isso, basta fazer contato no telefone: (21) 3782-9000, ramal 2842. Se preferir, envie email para [email protected] com número de telefone com WhatsApp, foto legível do RG e CPF solicitando agendamento para o recadastramento anual.