ITAGUAÍ – A Prefeitura Municipal de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), divulgou uma série de eventos com reuniões e palestras voltadas para os profissionais da Educação: é a “Semana Pedagógica: acolher, dialogar e planejar”, que ocorrerá entre os dias 22 e 25 de fevereiro no Teatro Municipal de Itaguaí e também nas telas dos inscritos que optarem pela modalidade online. Podem participar diretores, professores, articuladores pedagógicos e auxiliares de Educação Infantil. As inscrições encerram-se nesta quinta-feira (18).

Na modalidade presencial, no Teatro Municipal de Itaguaí, será respeitado o limite de 50 pessoas devido ao distanciamento social. O protocolo de segurança sanitária será mantido e exigido.

A modalidade virtual ocorrerá por meio da plataforma “Google Meet”, com a oferta de 100 vagas por palestra e reunião. O link para participação será enviado para o e-mail de inscrição.

REUNIÕES COM EQUIPES PEDAGÓGICAS

A escala de reuniões com as equipes pedagógicas é a seguinte:

22/02, às 14h – Educação Infantil

22/02, às 15h30 – Ensino fundamental, alfabetização

24/02, às 14h – Ensino fundamental – anos finais/EJA

25/02, às 14h – Ensino fundamental – 4º e 5º anos

25/02, às 15h30 – Educação especial

Para quem quiser participar na modalidade presencial, a inscrição é neste link: https://cutt.ly/8kLJnk8

PROGRAMAÇÃO DAS PALESTRAS

Quem quiser acompanhar as palestras de modo virtual, deve acessar o link A prefeitura não divulgou o link de inscrição para quem prefere acompanhar remotamente, e indicou que o interessado procure mais informações pelo e-mail [email protected] Quem quiser acompanhar as palestras de modo virtual, deve acessar o link https://cutt.ly/xkLJsRo e se inscrever.

A prefeitura não divulgou o link para quem quiser se inscrever para participar das palestras presencialmente, e orientou a enviar e-mail com pedido de informações para [email protected]

A escala de palestras é a seguinte:

22/02, às 10h – “Escolas Unificadas, um olhar diferente para a inclusão dos estudantes com deficiência” (Palestrante: Rafael Fiuza, Diretor Nacional das Escolas Unificadas das Olimpíadas Especiais do Brasil)

Dia 23/02, às 10h – “Ritos dos Reencontros – as histórias no lugar dos abraços” (Claudia Leão e Denise Mendonça, coordenadora e diretora/ fundadora do Projeto Tear)

Dia 23/02, às 18h – “A educação de jovens e adultos no cenário de pandemia e pós-pandemia” (Professor Carlos Alberto – UFRJ)

Dia 24/02, às 10h – “Quem somos nós? Os mudados... ou os que mudam?” (Graça Santos – cátedra da Unesco)

Dia 25/02, às 10h – “A Educação Pública na Década de 2020: expectativas, desafios e possibilidades” (Professor Douglas Monsores – UFRRJ)