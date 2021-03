Visão área do Porto de Itaguaí: ano foi bom, com grande volume de movimentação Divulgação - Cia das Docas RJ

Por Jupy Junior

Publicado 08/03/2021 19:54

ITAGUAÍ - O Porto de Itaguaí, administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, registrou entre os portos públicos o terceiro maior volume de cargas em 2020, com uma movimentação de 45,7 milhões de toneladas, atrás dos Portos de Santos (114,4 milhões) e Paranaguá (52,1 milhões). Os dados foram divulgados na última segunda-feira (1º) pela Gerência de Estatística e Avaliação de Desempenho da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O setor portuário nacional, incluindo portos públicos organizados e Terminais de Uso Privado (TUPs), movimentou 1,151 bilhão de toneladas de cargas no ano passado, um crescimento de 4,2% em relação a 2019.

O estudo da Antaq aponta ainda que o minério de ferro foi a carga mais movimentada pelo setor portuário em 2020. No total, foram 356 milhões de toneladas. Em seguida, petróleo e derivados, com 262 milhões de toneladas. Na terceira posição ficaram os contêineres, totalizando 118,2 milhões de toneladas (ou 10,5 milhões de TEUs). Na quarta colocação, a soja com 104,2 milhões de toneladas. O maior destaque, sob o aspecto do perfil de cargas, foi o dos granéis líquidos, com um crescimento de 14,8% em relação ao ano de 2019, demonstrando o vigor do pré-sal.

O Porto de Itaguaí é o principal porto público na movimentação de minérios, correspondendo a 82% do total da movimentação desse tipo de carga em portos públicos. Quando considerados portos públicos e terminais privados, o complexo portuário de Itaguaí - que, além do porto público, inclui também terminais privados da Vale, do Porto Sudeste e da Ternium - situa-se em segundo lugar, com 22% da movimentação nacional (o primeiro é o complexo portuário do Itaqui, no Maranhão).