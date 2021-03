Lina intermunicipal foi suprimida e está fazendo falta para os usuários Site ônibus Brasil_Edailton Alves de Moraes

Por Jupy Junior

Publicado 11/03/2021 20:47 | Atualizado 11/03/2021 21:28

ITAGUAÍ – A linha de ônibus 573P, que faz o trajeto Itaguaí X Campo Grande (empresa Real Rio) via Avenida Cesário de Melo, foi suspensa temporariamente. A informação é do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ). Segundo o órgão, o motivo da suspensão foi a redução da demanda por causa da pandemia de Covid-19.

O Detro-RJ ressalta, contudo, que o itinerário é exatamente o mesmo da linha 570P - Itaguaí X Marechal Hermes (sob responsabilidade da Viação Reginas). Um estudo organizado pelo órgão entendeu que a última é capaz de absorver os passageiros da primeira.

Publicidade

Porém, como conta Rafael Lourenço, de 27 anos – morador de Santa Cruz que trabalha como auxiliar administrativo em Itaguaí, a 570P tem horários específicos: apenas dois carros e quatro saídas por dia com origem em Itaguaí. Segundo ele, os intervalos não coincidem com a sua necessidade, e ele acredita que muitos outros usuários também sofrem agora com esse transtorno no transporte. “Agora temos que contar somente com as vans piratas”, reclamou Rafael.

Os horários divulgados pela Viação Reginas para a linha 570P são os seguintes: Partidas de Itaguaí – 5h, 7h, 14h30 e 16h; partidas de Marechal Hermes – 7h, 17h e 18h30.

Publicidade

O Detro-RJ avisa que vai intensificar a fiscalização nos trajetos das linhas 575P - Itaguaí X Padre Miguel e 570P - Itaguaí X Marechal Hermes mediante denúncia dos leitores de O DIA.