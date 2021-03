Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (à esq.) com Professor Lucas, prefeito de Seropédica Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 12/03/2021 14:22

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos) publicou na sua página na rede social Facebook nesta sexta-feira (12), às 11h47, uma foto e um texto para registrar a sua presença em uma reunião no Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro. Segundo ele, a reunião é para tratar de assuntos relativos ao aumento de casos de Covid-19 no estado.

Na foto, ele está ao lado do prefeito de Seropédica, Professor Lucas (Lucas Dutra dos Santos, PSC).

Vieira publicou o seguinte texto: “Neste momento em reunião no Palácio Guanabara com os prefeitos e o Governador Cláudio Castro. Discutindo sobre o aumento do COVID e como evitar essa nova onda...Que Deus abençoe a cidade de Itaguaí e o Estado do Rio de Janeiro”.