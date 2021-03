O treinamento funcional é feito sem aparelhos de academia, com movimentos que imitam o dia a dia Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 14/03/2021 12:30

ITAGUAÍ – Uma vida mais saudável inclui a prática de esportes sob orientação profissional. Com essa premissa, o Projeto Qualidade de Vida, da Secretaria Municipal de Esportes, elabora, organiza e divulga uma série de atividades esportivas em Itaguaí, todas gratuitas, e em espaços públicos acessíveis. A mais recente atividade é a o treinamento funcional na Praça 26 de Dezembro, no bairro de mesmo nome.

O treinamento funcional é um método de atividade física realizada sem aparelhos da academia, que tem como objetivo melhorar a condição física imitando movimentos normais do dia a dia.

A Prefeitura de Itaguaí e a Secretaria de Esportes estão ofertando as aulas de treinamento funcional. As inscrições podem ser realizadas a partir na segunda-feira (15) e na terça (16), das 8h às 17h, na Praça 26 de Dezembro. As aulas começam na terça mesmo, e serão sempre às terças e quintas-feiras, das 7h às 8h.

Interessados precisam utilizar máscara e é recomendado usar roupas confortáveis.