Técnicos do Ministério da Infraestrutura visitaram instalações e se reuniram com equipe de licitação Divulgação - Cia das Docas RJ

Por Jupy Junior

Publicado 16/03/2021 14:43

ITAGUAÍ - Técnicos da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) e da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) do Ministério da Infraestrutura fizeram uma visita técnica à Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), entre os últimos dias 10 e 12 de março. O objetivo foi iniciar os procedimentos para arrendamento de alguns terminais nos Portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro.

No primeiro dia da visita, o grupo se reuniu com a equipe comercial da Autoridade Portuária para tratar da visão estratégica da CDRJ sobre os três terminais, com os gestores da Superintendência de Gestão Portuária do Rio de Janeiro e Niterói e, por videoconferência, com empresas interessadas nos terminais.

Os técnicos visitaram, no segundo dia, as áreas a serem arrendadas no Porto de Itaguaí e se reuniram com a equipe técnica da Superintendência de Gestão Portuária de Itaguaí e Angra dos Reis para tratar sobre infraestrutura aquaviária. No terceiro e último dia da visita, os técnicos visitaram o Porto do Rio de Janeiro, inclusive a área a ser arrendada e se reuniram com a equipe para traçar as diretrizes de licitação. A comitiva concluiu a viagem ao Rio de Janeiro, visitando o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH).