Por Jupy Junior

Publicado 16/03/2021 16:42

ITAGUAÍ – Em uma ação para controle da contaminação por coronavírus, agentes de saúde da Prefeitura de Itaguaí fizeram nesta segunda-feira (15) a medição da temperatura de cidadãos e distribuíram álcool em gel. A prefeitura não informou a quantidade de agentes em atuação e também não informou se encaminhou alguém para a realização do exame que confirmaria alguma suspeita de diagnóstico positivo.

De acordo com uma publicação na rede social Facebook, a ação ocorreu em “locais de grande aglomeração do calçadão de Itaguaí, entre eles filas de bancos”. Ainda de acordo com a publicação, a iniciativa tem como fundamento “conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao Covid-19 no município”.