18/03/2021

ITAGUAÍ – Uma operação começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18) com agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar e continua em andamento em Itaguaí, desencadeada pelo Terceiro Comando de Policiamento da Área. A operação consiste em vasculhamento, busca e captura nas comunidades do Engenho, Carvão e Ueda. O objetivo é reprimir o tráfico de drogas, roubo de cargas de veículos, desobstrução de vias públicas e efetuar prisões de pessoas capturadas em flagrante delito.

Até o momento, a PM informou que o balanço da operação é o seguinte: um suspeito morto; dois suspeitos presos; apreensão de duas pistolas (calibres 40 e 38), dois rádios transmissores, uma granada, um carregador de pistola e muito material entorpecente ainda a ser contabilizado.