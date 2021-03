Operação tem como objetivo coibir quem emite nota fiscal simulada para fraudar o fisco Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 19/03/2021 18:13

ITAGUAÍ - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) iniciou quinta-feira (18), ação contra empresas noteiras, consideradas aquelas de existência simulada constituídas para emissão de notas fiscais que não correspondem a operações reais. A Operação Maçarico XVIII tem o objetivo de verificar a real existência de contribuintes e suas atividades, uma vez que foram encontrados indícios de simulação de operações e detectada ausência de endereço físico.

A Sefaz-RJ vai vistoriar estabelecimentos em Itaguaí e na capital, e também nos municípios de Seropédica, São Gonçalo, Itatiaia, Campos dos Goytacazes, Macaé, Niterói, São Fidélis, São João de Meriti, Paty do Alferes, Conceição de Macabú, Tanguá, e Duque de Caxias. Juntos, esses contribuintes emitiram mais de R$ 300 milhões em notas fiscais desde o início do ano passado.

OPERAÇÕES SUSPEITAS

Durante a fiscalização, os Auditores Fiscais da Receita Estadual verificam o real funcionamento dos estabelecimentos e a efetividade das operações que geram as notas fiscais. Onde as suspeitas de irregularidades forem confirmadas, as inscrições estaduais serão impedidas preventivamente enquanto correr o processo de cancelamento definitivo.

“Em muitos casos, as empresas suspeitas foram abertas recentemente ou estiveram inativas por um longo período e passaram a emitir um grande volume de notas fiscais em um curto período de tempo. A atuação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual é muito importante pois, por meio dela, é possível estancar a emissão de notas fiscais simuladas que podem ser utilizadas para sonegação e lavagem de dinheiro, causando grandes prejuízos ao erário”, explica o superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Almir Machado.

A Operação Maçarico XVIII é parte do programa “Na Mira da Receita Estadual”, criado para fortalecer o combate à sonegação fiscal e à concorrência desleal, contribuindo para o aumento da arrecadação de impostos sem alterar a carga tributária.